Объем финансирования нацпроектов в Нижнем Новгороде составил 8,3 млрд рублей в 2023 году Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде объем финансирования национальных проектов в 2023 году составил 8,3 млрд рублей бюджетных средств, из них из вышестоящих бюджетов привлечено 7,6 млрд рублей. Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев, представляя отчет о деятельности мэрии депутатам Гордумы Нижнего Новгорода.

"Нижний Новгород участвовал в 14 федеральных проектах в составе шести нацпроектов: "Экология", "Жилье и городская среда", "Безопасные качественные дороги", "Образование", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Культура". Наибольший объем средств в прошедшем году был направлен на реализацию проектов в сфере экологии – 3,3 млрд рублей, благоустройства общественных пространств и дворовых территорий – 1,2 млрд рублей, расселения жителей из аварийного жилищного фонда – 1 млрд рублей, строительство и ремонт автомобильных дорог - 1 млрд рублей, – отметил мэр.

По его словам, состояние городской среды – это первое, на что люди обращают внимание, приезжая в любой город.

"Хочу выделить небольшой, но в чём-то уникальный проект, который реализован в прошедшем году. В связи с многочисленными обращениями было выполнено благоустройство территории Бурнаковской низины в Московском районе с созданием первой в Нижнем Новгороде "Экологической тропы". Проект выполнен без капитального вмешательства и с минимальным воздействием на природу. Считаю, что необходимо распространять этот опыт – уже запланировано создание "Экотропы" на территории вдоль реки Борзовка", – сказал Юрий Шалабаев.

Он также отметил, что запрос граждан на дальнейшее преображение города остается высоким.

"Очень важно, что президентом страны Владимиром Путиным была поддержана наша инициатива о продлении программы "Формирование комфортной городской среды", и мы сможем продолжить работу по улучшению городской среды в ближайшие годы", – уточнил глава Нижнего Новгорода.

Кроме того Юрий Шалабаев рассказал, что в прошлом году работы по благоустройству проведены на 95 придомовых территориях, а за четыре года приведены в порядок более 400 дворов.

"Выполнялись работы по ремонту освещения, тротуаров, асфальтированию проездов, устройству парковок, озеленению и, конечно же, по установке детских площадок. Современные детские площадки должны быть не только функциональными и интересными для детей разного возраста, но, прежде всего, должны быть безопасными. Поэтому помимо наполнения площадок современным игровым оборудованием, проводились работы по установке освещения и безопасных покрытий. Всего за четыре года на территории города обустроено более 330 площадок и игровых комплексов для детей", – подчеркнул мэр.



