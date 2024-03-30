Три паровоза запустят по новым экскурсионным маршрутам в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Теlegram-канал ГЖД

Три паровоза серий 9П, "Ь" и ЛВ-0225 с открытой площадки музея "Паровозы России" в Канавинском районе Нижнего Новгорода отправлены на реставрацию. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

После проведения реставрационных работ они выйдут на новые экскурсионные маршруты.

Ранее после подобной реставрации паровоз П36-071 начал курсировать по самому востребованному туристическому маршруту Нижний Новгород – Арзамас.

В пресс-службе ГЖД добавили, что в этом году коллекция экспонатов открытой площадки "Паровозы России" пополнится четырьмя уникальными локомотивами: грузовым паровозом П-0001 1945 года выпуска, пассажирским паровозом П36-0001, построенным в 1950 году, маневровым тепловозом ТЭ1-20-195 1949 года выпуска и пассажирским электровозом ЧСЗ-045, построенным 1961 году.

Их привезут в Нижний Новгород из Центрального музея железнодорожного транспорта России, который находится в Санкт-Петербурге.

Напомним, ретропоезд совершил первый рейс между Нижним Новгородом и Арзамасом в мае 2023 года и перевез в прошлом году 7 тысяч пассажиров..