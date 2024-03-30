Глеб Никитин: "Органы муниципального самоуправления играют огромную роль в жизни страны" Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем местного самоуправления.

"Уважаемые сотрудники органов муниципального самоуправления! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Органы муниципального самоуправления играют огромную роль в жизни страны. Как отметил в своем Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин, у местного уровня власти - особая роль и ответственность. Вы ежедневно общаетесь с гражданами, вникаете во все аспекты жизни населенных пунктов, решаете множество повседневных задач и работаете на будущее. Такая деятельность требует большого спектра самых разнообразных знаний, развитых навыков общения, а самое главное - человечности и отзывчивости", - говорится в тексте поздравления.

"Вам доверяют люди, обращаются с самыми разными вопросами и становятся соратникам. В качестве примера можно привести проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" или региональный проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". Командная работа органов МСУ и граждан позволяет выделять и решать первоочередные задачи и вносить серьезной вклад в развитие населенных пунктов.

За последние годы мы с вами проделали большую работу по совершенствованию системы работы органов муниципального самоуправления в Нижегородской области. Это развитие структуры местного самоуправления, повышение возможностей органов МСУ, внедрение единых управленческих стандартов. Прекрасно знаю, как много в округах региона талантливых и преданных своему делу сотрудников муниципалитетов. Вы являетесь и настоящими патриотами, знаете и любите историю родной земли, заинтересованы в ее развитии.

В этот праздник мне хочется поблагодарить всех представителей местной власти, кто трудится на благо Нижегородской области. Вы делаете очень важное дело, от которого зависит будущее региона. Пусть сбудутся все намеченные планы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Глеб Никитин.