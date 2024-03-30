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Почётный знак Гордумы учредили в Нижнем Новгороде

19 апреля 2024 14:32  [95] Общество

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 19 апреля единогласно поддержали проект решения о Почетном знаке городской Думы Нижнего Новгорода.

Согласно Положению, данным знаком поощряются граждане России, внесшие значительный вклад в развитие города, за заслуги в развитии местного самоуправления, разработки и совершенствования правовых и организационных основ местного самоуправления в Нижнем Новгороде. Решение о поощрении Почетным знаком принимается городской Думой, один раз в год в дни проведения мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления.

Ходатайствовать о поощрении данным знаком может глава города Нижнего Новгорода, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, заместители главы администрации Нижнего Новгорода, главы администраций районов, руководитель аппарата главы города администрации Нижнего Новгорода, начальник территориального отдела администрации Нижнего Новгорода, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, заместители председателя городской Думы, депутаты, руководитель аппарата городской Думы, председатель контрольно-счетной палаты, а также руководители организаций и общественных объединений.

"Почетный знак городской Думы учрежден для того, чтобы ежегодно отмечать заслуженных людей за значительный вклад в развитие города. В порядке исключения в юбилейный для Думы год, в День России, награды будут удостоены 10 гражданам. Начиная со следующего года, как обозначено в положении, их будет не больше пяти", - пояснил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.

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Теги:
Гордума Награды
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