Весенние посевные работы начались в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Посевная кампания стартовала в Нижегородской области, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

Как уточнил глава ведьмовства Николай Денисов, полевые работы начались в 17 муниципальных округах: в Арзамасском, Богородском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Кстовском, Павловском, Сосновском, Ардатовском, Вознесенском, Лукояновском, Пильнинском, Починковском, Сергачском, Сеченовском, Шатковском, Городецком муниципальных округах региона. Сельхозпроизводители сеют пшеницу, ячмень, овес, горох, горчицу, масличный лен и травы на корм.

По словам министра, в этом году яровые культуры будут засеяны на площади 570 тысяч гектаров.

"Большая часть посевной площади – 60 процентов - отводится под зерновые и зернобобовые культуры, оставшаяся будет занята картофелем, овощами, сахарной свеклой, масличными и кормовыми культурами", - рассказал Николай Денисов.

В общей сложности в Нижегородской области в этом году различными культурами будет засеяно более 1 млн гектаров площадей. Поля насыщаются удобрениями для посева озимых культур (234 тысячи га) и многолетних трав (238 тысяч га). В дальнейшем это скажется на развитии растений и будущей урожайности.