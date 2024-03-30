Делегация Бангладеш во главе с полномочным послом Камрулом Ахсаном прибыла в Нижний Новгород Политика

Фото: Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин встретился с делегацией Бангладеш, которая посетила Нижний Новгород с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, дипломатическая группа во главе с чрезвычайным и полномочным послом Камрулом Ахсаном прибыла обсудить расширение сотрудничества между Нижегородской областью и Бангладеш в сфере промышленности, образования, культуры, туризма и трудовой миграции.

На встрече присутствовали министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, представители других министерств.

По словам заместителя губернатора Юрия Ильина, Бангладеш входит в число лидеров по объёму товарооборота с регионом. Кроме того, Нижегородская область заинтересована в увеличении взаимодействия. Перспективной областью взаимодействия региона и Бангладеш заместитель губернатора назвал сфера образования. В этом учебном году в нижегородских вузах проходят обучение 8 граждан Бангладеш.

"Считаю, что их число может быть гораздо выше. Ведь наши вузы занимают лидирующие позиции в сфере науки и образования, что создает отличные условия для притока иностранных студентов, а также установления более плотного межвузовского взаимодействия!" - добавил Юрий Ильин.

Кроме торгово-экономических и гуманитарных связей, на встрече также рассмотрели развитие культурного сотрудничества. Министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева предложила рассмотреть возможность проведения "Дней культуры Бангладеш" в Нижегородской области с целью познакомить нижегородцев с культурой, традициями и обычаями страны.

В заключении встречи делегация Бангладеш получила приглашение посетить Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС. Напомним, он пройдет 9-10 июля в Нижнем Новгороде в рамках председательства России в объединения БРИКС.

Также иностранная делегация провела встречу с руководителями 12 нижегородских предприятий, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Бангладеш. Стороны обсудили перспективы обмена профессиональным опытом, возможность реализации совместных проектов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве и строительстве как на территории региона, так и в Народной Республики Бангладеш.