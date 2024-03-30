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Общество

Маршрут электробуса Э-4 будет продлен до микрорайона "Торпедо" с 20 апреля

19 апреля 2024 18:40  [40] Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусный маршрут Э-4 будет продлен до ЖК "Торпедо" с 20 апреля, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Э-4 начал работу 22 марта. Ранее движение по маршруту временно  осуществлялось по сокращенной схеме, до остановочного пункта "Улица Минеева". После оборудования новой разворотной площадки на улице Бориса Видяева маршрут продлили до нового жилого комплекса.

Выпуск подвижного состава на линию будет увеличен на две единицы – до девяти электробусов. На маршруте работают электробусы "ЛиАЗ".

Обращаем внимание, что для обеспечения беспрепятственного проезда автобусов на участке улицы Бориса Видяева от дома № 21 до дома №47 будет введено ограничение на остановку и стоянку транспортных средств, поэтому планируется работа передвижных комплексов "Паркон".

Центр развития транспортных систем просит владельцев автотранспорта освободить въезды на разворотную площадку электробусов в районе дома №30 по улице Бориса Видяева.

С 20 апреля начали действовать новые остановочные пункты на улице Бориса Видяева:
- "Улица Палисадная" в районе дома №1 по Палисадной улице в оба направления - для электробусов Э-4, автобусов А-32, Т-59 и Т-87;
- "Малышевские гривы" в районе дома №21 и "ЖК Торпедо" у дома №29 по улице Видяева в оба направления - для электробусов Э-4.

Ранее сообщалось, что число рейсов увеличили на электробусном маршруте Э-11 в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Автозаводский район Общественный транспорт
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