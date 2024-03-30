Телефонные мошенники обманули жителя Дзержинска на 500 тысяч рублей Происшествия

Телефонные мошенники обманули жителя Дзержинска в Нижегородской области на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Пострадавший 58-летний мужчина обратился в полицию и рассказал, что ему на сотовый телефон позвонили неизвестные. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, они убедили перевести деньги на так называемую "безопасную ячейку". Мужчина взял кредит в банке и перевел на указанные звонившими банковские реквизиты 500 тысяч рублей.

После этого он понял, что стал жертвой распространенной мошеннической схемы, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал 622 млн подозрительных телефонных звонков в Нижегородской области в 2023 году.