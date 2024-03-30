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Происшествия

Блогера на надувном фламинго отнесло течением на середину Волги в Нижнем Новгороде

20 апреля 2024 16:43  [95] Происшествия

Фото: сайт ГУ МЧС по Нижегородской области

Девушку-блогера на надувном фламинго отнесло течением на середину Волги в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Ради создания яркого контента девушка-блогер отплыла на надувном розовом фламинго в районе Красных Казарм на Нижне-Волжской набережной и планировала проплыть на небольшом расстоянии от берега.

"Однако течением ее отнесло к Мочальному полуострову, к центру Волги",- пояснили в ведомстве.

Очевидец заметил уносящее течением надувное фламинго и вовремя вызвал спасателей МЧС. Специалисты городского аварийно-спасательного отряда доставили девушку и "птицу" на берег.

Напомним, тонущего рыбака вытащили из воды в Навашинском округе.

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Теги:
Водный транспорт Волга
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