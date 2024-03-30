Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
Лауреаты премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина - 2024
Нижегородская "Швейцария" стала парком года в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
04 апреля 2024 16:43  [81] Тонущего рыбака вытащили из воды в Навашинском округе
04 апреля 2024 12:22  [201] Сотрудницу банка в Городце ждёт суд за присвоение денег клиентов
04 апреля 2024 10:20  [382] Нижегородец оформил по указанию мошенников более 11 млн рублей в кредит
03 апреля 2024 16:08  [321] Молодая жительница Кстова убила свою новорождённую дочь
03 апреля 2024 11:52  [344] Начальницу ПЭО Семёновской ЦРБ осудили за поборы с подчинённых
03 апреля 2024 10:46  [334] Ограбление ювелирного салона раскрыто в Богородске
03 апреля 2024 09:34  [309] Житель Шахуньи "попал" на 1,5 млн рублей из-за действий мошенников
02 апреля 2024 13:32  [400] Полицейские задержали пьяного виновника ДТП на Автозаводе
02 апреля 2024 12:25  [470] Нижегородское УФСБ задержало за взятки замначальника тыла УТ МВД по ПФО
02 апреля 2024 11:52  [481] Иностранец задержан в Нижнем Новгороде с крупной партией героина и метадона
Происшествия

Тонущего рыбака вытащили из воды в Навашинском округе

04 апреля 2024 16:43  [81] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На озере Зелёное в городе Навашино Нижегородской области утром 4 апреля рыбак провалился под лед.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, после получения информации о ЧП на место незамедлительно выехали 12 спасателей и 5 единиц техники.

По прибытию на место в 30 метрах от берега тонул человек.

При помощи надувной лодки спасатели смогли достать из воды мужчину 1952 г.р. В тяжелом состоянии он был доставлен в "Навашинскую центральную районную больницу". По имеющейся информации, пострадавший занимался подледным ловом рыбы.

Ранее сообщалось, что на озере Кисленко в поселке Неклюдово Борском городском округе утонул мужчина.

Также сообщалось, что в Выксе провалилась под лёд женщина

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Навашино спасение
Поделиться:
Новости по теме
01 апреля 2024 11:53  [457] Мужчина утонул в озере в Борском районе
31 марта 2024 17:14  [515] Женщина в Выксе провалилась под лёд
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Национальная премия СВОИМ в Нижнем Новгороде
30 марта 2024 11:02Национальная премия "СВОИМ" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph