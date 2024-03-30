Тонущего рыбака вытащили из воды в Навашинском округе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

На озере Зелёное в городе Навашино Нижегородской области утром 4 апреля рыбак провалился под лед.

Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, после получения информации о ЧП на место незамедлительно выехали 12 спасателей и 5 единиц техники.

По прибытию на место в 30 метрах от берега тонул человек.

При помощи надувной лодки спасатели смогли достать из воды мужчину 1952 г.р. В тяжелом состоянии он был доставлен в "Навашинскую центральную районную больницу". По имеющейся информации, пострадавший занимался подледным ловом рыбы.

Ранее сообщалось, что на озере Кисленко в поселке Неклюдово Борском городском округе утонул мужчина.

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