Тонущего рыбака вытащили из воды в Навашинском округе

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На озере Зелёное в городе Навашино Нижегородской области утром 4 апреля рыбак провалился под лед.
Как сообщили в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, после получения информации о ЧП на место незамедлительно выехали 12 спасателей и 5 единиц техники.
По прибытию на место в 30 метрах от берега тонул человек.
При помощи надувной лодки спасатели смогли достать из воды мужчину 1952 г.р. В тяжелом состоянии он был доставлен в "Навашинскую центральную районную больницу". По имеющейся информации, пострадавший занимался подледным ловом рыбы.
Ранее сообщалось, что на озере Кисленко в поселке Неклюдово Борском городском округе утонул мужчина.
Также сообщалось, что в Выксе провалилась под лёд женщина
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