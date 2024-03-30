ФК "Пари НН" проиграл московскому "Динамо" в домашнем матче

Фото:
21 апреля на стадионе "Нижний Новгород" состоялся 25 тур Мир РПЛ 2023/2024, в котором футбольный клуб "Пари НН" встречал одного из лидеров турнира - "Динамо" из Москвы.
По ходу игры столичные гости полностью овладели инициативной, и к 66-й минуте матча счёт на табло был уже 0:4. И только на 90 минуте Калинский отыграл один мяч.
В итоге матч был завершён со счётом 1:4.
Сейчас ФК "Пари Нижний Новгород" после четырёх проигрышей подряд занимает 10 строчку турнирной таблицы с 28 очками.
Уже в среду, 24 апреля, на домашнем стадионе состоится матч с "Локомотивом", который находится на 4 строчке.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+