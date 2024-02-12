Более 108 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области Спорт

Фото: Александр Чурбанов

Жители и гости Нижегородской области оформили более 108 тысяч "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения матчей Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно.

Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион.

Летом прошлого года Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика" - и стабильно держится в числе лидеров по данному показателю.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID. Через него с помощью биометрии или загранпаспорта оформить карту можно полностью в онлайн-формате.