Новый ФАП по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый модульный ФАП открылся в поселке Тёша Навашинского городского округа.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, фельдшерско-акушерский пункт площадью 90 кв. м возведен в рамках реализации программы первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

В новой поликлинике будут обслуживаться более 970 человек, включая почти 90 детей.

По словам главного врача Навашинской ЦРБ Светланы Тарасовой, в ФАПе созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи по современным стандартам. В медучреждении появились новая мебель и медтехника, в том числе, электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, микропроцессорный спирограф, тонометр внутриглазного давления и другая аппаратура.

Напомним, ФАП в поселке Тёша стал шестым объектом, который возвели в г. о. Навашинский в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". За всё время реализации проекта в муниципалитете открыли пять новых ФАПов и один офис врача общей практики. До конца текущего года планируется построить еще два объекта: ФАП в с. Сонино и офис врача общей практики в с. Натальино.

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".