Новый ФАП по нацпроекту открыли в поселке Тёша Нижегородской области

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Новый модульный ФАП открылся в поселке Тёша Навашинского городского округа.
Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, фельдшерско-акушерский пункт площадью 90 кв. м возведен в рамках реализации программы первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".
В новой поликлинике будут обслуживаться более 970 человек, включая почти 90 детей.
По словам главного врача Навашинской ЦРБ Светланы Тарасовой, в ФАПе созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи по современным стандартам. В медучреждении появились новая мебель и медтехника, в том числе, электрокардиограф, автоматический дефибриллятор, микропроцессорный спирограф, тонометр внутриглазного давления и другая аппаратура.
Напомним, ФАП в поселке Тёша стал шестым объектом, который возвели в г. о. Навашинский в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". За всё время реализации проекта в муниципалитете открыли пять новых ФАПов и один офис врача общей практики. До конца текущего года планируется построить еще два объекта: ФАП в с. Сонино и офис врача общей практики в с. Натальино.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
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