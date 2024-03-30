Новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага

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Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства второй очереди Лопатинского оврага в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит вырубить старые аварийные деревья и высадить саженцы ив, клена, сирени, спирей, посеять газон, установить водоотводные лотки, лестницы, а также выложить дорожки брусчаткой.
Также здесь установят скамьи и систему освещения.
Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 22,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 13 мая.
Общественное пространство благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Работы должны быть выполнены до 15 августа.
Напомним, благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде.
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