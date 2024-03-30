Новые лестницы установят в рамках благоустройства Лопатинского оврага Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для благоустройства второй очереди Лопатинского оврага в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит вырубить старые аварийные деревья и высадить саженцы ив, клена, сирени, спирей, посеять газон, установить водоотводные лотки, лестницы, а также выложить дорожки брусчаткой.

Также здесь установят скамьи и систему освещения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 22,3 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. Заявки принимаются до 13 мая.

Общественное пространство благоустроят в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны быть выполнены до 15 августа.

Напомним, благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде.