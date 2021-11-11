Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде Общество

Фото: из соцсети Instagram, администрация Нижегородского района

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Благоустройство Лопатинского оврага завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на странице администрации Нижегородского района в соцсети Instagram.

Согласно информации, в общественном пространстве появились новые пешеходные дорожки, освещение и лестницы со смотровыми площадками.

При этом обновления территории еще не завершены. Позднее там будут установлены смотровая площадка на втором лестничном сходе и детская игровая площадка для самых маленьких в районе дома №10 по улице Лопатина.

Ранее сообщалось, что на территории обустроили детскую площадку с игровым оборудованием, велодорожку для любителей активного отдыха, а также зону для выгула и дрессировки собак.

Напомним, территорию Лопатинского оврага должны были благоустроить к 15 июля текущего года.

"В ходе выполнения ремонтных работ из-за сложного рельефа склонов оврага были изменены некоторые технические решения, а также были внесены корректировки в проектную документацию", - пояснили причину отставания в администрации.

Сейчас Лопатинский овраг открыт для посещения нижегородцев.