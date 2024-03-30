Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя

Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода затопило после дождя, сообщает pravda-nn.ru.
Согласно информации, из-за сильных ливней в подъезде дома №116 по ул. Ванеева вода подошла к первому этажу.
Отмечается, что в некоторых квартирах из-за сырости нансене ущерб комнатным помещениям.
Жители дома также жалуются, что во время дождя протекают потолки на верхних этажах.
Как сообщалось ранее, сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 апреля.
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