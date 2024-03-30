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Общество

Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя

22 апреля 2024 15:04  [36] Общество

Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода затопило после дождя, сообщает pravda-nn.ru.

Согласно информации, из-за сильных ливней в подъезде дома №116 по ул. Ванеева вода подошла к первому этажу.

Отмечается, что в некоторых квартирах из-за сырости нансене ущерб комнатным помещениям.

Жители дома также жалуются, что во время дождя протекают потолки на верхних этажах.

Как сообщалось ранее, сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 апреля.

 

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Теги:
ЖКХ Советский район
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