Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя Общество

Первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева в Советском районе Нижнего Новгорода затопило после дождя, сообщает pravda-nn.ru. Согласно информации, из-за сильных ливней в подъезде дома №116 по ул. Ванеева вода подошла к первому этажу. Отмечается, что в некоторых квартирах из-за сырости нансене ущерб комнатным помещениям. Жители дома также жалуются, что во время дождя протекают потолки на верхних этажах. Как сообщалось ранее, сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 22 апреля.

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