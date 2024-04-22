Фото:
Подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде 22 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития региона.
Для строительства воздушной переправы в Ленинском и Советском районах освободят 7 земельных участков.
"Со всеми владельцами участков провели обсуждение по вопросам, связанным с передачей земель и получением компенсации", - говорится в сообщении.
Кроме того, на переустройство сетей будет направлено 200 млн рублей, а на подготовку земельных участков - еще 340 млн рублей.
Пассажиропоток новой кантатной дороги составит 3,6 млн человек в год.
Напомним, с частной концессионной инициативой о проектировании, строительстве канатной дороги через Оку летом 2022 года выступило ООО "Урбантех". Воздушную переправу планируется построить в течение 30 месяцев с момента заключения концессии. По предварительным расчетам, стоимость объекта составит не менее 4 млрд рублей.
Также ранее сообщалось, что концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+