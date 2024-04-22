Подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области

Подготовка к строительству канатной дороги через Оку началась в Нижнем Новгороде 22 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал проектного офиса Стратегии развития региона.

Для строительства воздушной переправы в Ленинском и Советском районах освободят 7 земельных участков.

"Со всеми владельцами участков провели обсуждение по вопросам, связанным с передачей земель и получением компенсации", - говорится в сообщении.

Кроме того, на переустройство сетей будет направлено 200 млн рублей, а на подготовку земельных участков - еще 340 млн рублей.

Пассажиропоток новой кантатной дороги составит 3,6 млн человек в год.

Напомним, с частной концессионной инициативой о проектировании, строительстве канатной дороги через Оку летом 2022 года выступило ООО "Урбантех". Воздушную переправу планируется построить в течение 30 месяцев с момента заключения концессии. По предварительным расчетам, стоимость объекта составит не менее 4 млрд рублей.

Также ранее сообщалось, что концессия на строительство канатной дороги от станции метро "Заречная" до парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде была заключена в феврале 2023 года.