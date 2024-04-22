Сезон выпуска мальков начался в рыбоводных хозяйствах Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сезон выпуска мальков в водоемы начался в Нижегородской области.

Как сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, зарыбление также началось в установках замкнутого водоснабжения.

По словам министр лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, для обеспечения нижегородцев рыбной продукцией рыбхозы выпускают в нагульные пруды карпа, щуку, карася и окуня. Выращивание товарной рыбы ведется в соответствии с сезонными этапами: весной зарыбление, а в осенне-зимний сезон рыбу вылавливают.

Сейчас в Нижегородской области 26 действующих рыбоводных предприятий, в двух из них уже приступили к зарыблению. Самым первым работу по запуску мальков начали в ООО "Главрыба-НН". Предприятие специализируется на выращивание рыбы в установках замкнутого водоснабжения. В этом сезоне в установки было выпущено 14 кг мальков африканского или клариевого сома. Ожидается, что к ноябрю объем производства товарной рыбы составит 12,5 тонны.

Сезон зарыбления начался и в прудовых рыбоводных хозяйствах. Например, рыбоводное хозяйство ООО "Рыбхоз "Велетьма", которое находится в Кулебаках, выпустило в воду 8 тонн мальков карпа.

Напомним, что региональное правительство разработало программу господдержки "Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Нижегородской области". Участники программы получают государственную поддержку, исходя из объемов реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку продукции.

Отметим, что согласно статье 8 ФЗ "Об аквакультуре" собственниками объектов аквакультуры являются рыбоводные хозяйства. Заниматься любительской ловлей рыбы на объектах рыбоводных хозяйств запрещено законом.

Напомним, новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вступили в силу в Нижегородской области 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 1 апреля ввели лимит на любительский вылов рыбы.