Лимит на любительский вылов рыбы вводится в Нижегородской области с 1 апреля

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Ограничения на любительский вылов рыбы и полный запрет на промышленное рыболовство вводится в Нижегородской области с 1 апреля. Как сообщает министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, подобные меры вводятся ежегодно в период нереста.
В этом году В 2024 году лимиты рыболовства действуют в следующие периоды:
- с 1 апреля по 10 июня - на р. Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с впадающими в нее реками в административных границах Нижегородской области;
- с 10 апреля по 10 июня – на Чебоксарском водохранилище с впадающими в него реками;
- с 15 апреля по 15 июня – на Горьковском водохранилище с впадающими в него реками в административных границах Нижегородской области.
Допускается только любительская ловля на удочку. Ловить можно с берега за пределами мест нереста. Количество крючков на удочке тоже регламентируется — не больше двух. Места нереста можно найти в приложении №2 к Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна" Суточная норма вылова рыболовов-любителей не должна превышать 5 кг.
Кроме того, до 20 мая включительно запрещаются передвижения по воде на маломерных судах с использованием двигателей. Ограничения действуют на Чебоксарском водохранилище с притоками исключая р. Ветлугу) и на р. Оке с притоками. Также ло 31 мая включительно - на Горьковском водохранилище с притоками и на р. Ветлуге.Напомним, новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна вступили в силу в Нижегородской области 1 марта 2023 года
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