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Общество

Территорию поликлиники №19 в Канавино подтопило после дождей

22 апреля 2024 16:52  [42] Общество

Территорию нижегородской детской поликлиники №19 в Канавино подтопило после дождей, сообщает ИА "Время Н".

Согласно информации, здание медучреждения на улице Чкалова окружено водой, которая не уходит.

В результате прохожие вынуждены обходить затопленный тротуар по газону и проезжей части. Также после прошедших ливней оказался затоплен и пешеходный переход, ведущий в поликлинику со сторону ул. Октябрьской революции.

Ранее сообщалось, что первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя.

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Теги:
Канавинский район Поликлиника
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