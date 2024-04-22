Территорию поликлиники №19 в Канавино подтопило после дождей

Территорию нижегородской детской поликлиники №19 в Канавино подтопило после дождей, сообщает ИА "Время Н".
Согласно информации, здание медучреждения на улице Чкалова окружено водой, которая не уходит.
В результате прохожие вынуждены обходить затопленный тротуар по газону и проезжей части. Также после прошедших ливней оказался затоплен и пешеходный переход, ведущий в поликлинику со сторону ул. Октябрьской революции.
Ранее сообщалось, что первый этаж многоквартирного дома на улице Ванеева затопило после дождя.
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