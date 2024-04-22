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Культура и отдых

Эн+ поддержал всероссийскую акцию "Библионочь-2024" в Нижегородской области

22 апреля 2024 17:09  [60] Культура и отдых

Сотрудники энерго-металлургического холдинга Эн+ приняли участие во Всероссийской ежегодной акции "Библионочь-2024" в Нижнем Новгороде. 

Мероприятие состоялось на площадке Нижегородской государственной областной научной универсальной библиотеки им. Ленина. От Эн+ культурному учреждению был передан денежный сертификат на просветительскую деятельность.  

"Мы стремимся сохранять и развивать культуру в обществе, подчас являясь драйвером позитивных изменений регионов", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

В рамках акции в областной библиотеке состоялось порядка 50 различных культурных мероприятий, было зафиксировано 5 тысяч посещений.

Хедлайнерами проекта стали Александра Франк – режиссёр, продюсер, общественный деятель и Лариса Бравицкая – сценарист, актриса театра и кино. 

Показ фильма "Он+Она" и паблик-ток состоялись на площадке Школы креативных индустрий, в присутствии министра культуры Нижегородской области Натальи Сухановой.

"Основная функция библиотеки – работа с книгой, но чтобы привлечь к ней внимание, необходимо открывать новые интересные локации, связанные с театром, кино, музыкой. Мы подготовили для всех участников "Библионочи" мастер-классы, встречи с известными людьми – писателями, режиссерами, музыкантами, общественными деятелями. Для  наших гостей в эту ночь организованы концерты, кинофильмы  и спектакли. Таким образом библиотека стремится быть максимально интересной для нижегородцев, открывая им двери в мир культуры и искусства", - отметила директор Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И. Ленина Елена Гаврюшова.

Также в рамках акции прошел концерт вокального ансамбля Анастасии Тихомировой, творческая встреча с краеведом Натальей Пакшиной.

Мастер-классы во время "Библионочи-2024" помогли участникам проиллюстрировать сказку, сделать сухой аквариум, брошь из фетра и даже составить настоящий календарь желаний.

Представители компании Эн+ посетили книгохранилище, где содержится около 2 млн книг, и Региональный Центр консервации и реставрации библиотечных фондов. В отделе организации электронной библиотеки почетным гостям оцифровали на планетарном сканере архивные фотографии Автозаводской ТЭЦ.

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Теги:
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