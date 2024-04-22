Главный инженер управления архитектуры Выксы попался на взятке Общество

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Главный инженер управления архитектуры Выксы в Нижегородской области обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в июле 2023 года администрация заключила контракт с подрядчиком на выполнение работ по прокладке сетей канализации на одной из улиц Выксы.

Для беспрепятственной приемки и оплаты работ обвиняемый получил от директора подрядной организации взятку в размере 100 тысяч рублей. Деньги чиновнику были перечислены на банковскую карту.

На главного инженера управления архитектуры Выксы завели уголовное дело по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки с вымогательством).

В настоящее время следователи Следственного комитета проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, уголовное дело о взятках в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Илью Гора было направлено в суд.