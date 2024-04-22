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Общество

Сотрудники Нижегородского учебно-методического центра им. Чуйкова обменялись опытом с коллегами из Крыма

22 апреля 2024 18:08  [97] Общество

Рабочая группа Учебно-методического центра по ГОЧС Нижегородской области им. Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова посетила Крым, где оказала коллегам учебно-методическую и практическую помощь. 

Так, в Севастополе рабочая группа Учебно-методического центра им. Чуйкова провела обмен передовым опытом по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Центре гражданской защиты. 

В Феодосии межрегиональному социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних передали учебный стенд "Информация и кибербезопасность", провели с воспитанниками и сотрудниками занятия по информационной безопасности, антитеррористической защищённости и пожарной безопасности.

Также в Феодосии был организован обучающий семинар для сотрудников Учебно-методического центра по ГО и ЧС Республики Крым.

Кроме того, нижегородцы организовали торжественное мероприятие в память об уроженце Варнавинского района Горьковской области, Герое Советского Союза Николае Старшинове и других горьковчанах, погибших при обороне Севастополя. 

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Теги:
Крым МЧС
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