Нижегородский производитель сельхозоборудования планирует ускорить производство силосов на 18% благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО "Доза-Агро" подвели предварительные итоги внедрения инструментов нацпроекта "Производительность труда" на предприятии после полугода работы.

Компания занимается производством оборудования для сельского и лесного хозяйств. В качестве пилотного потока был выбран процесс производства систем хранения – силосов.

"Инструменты нацпроекта "Производительность труда" позволяют компаниям увеличивать производственные мощности без расширения штата сотрудников и больших финансовых вложений. Например, в ООО "Доза-Агро" эксперты РЦК провели анализ и выявили в потоке 28 «узких» мест. По каждому направлению были предложены решения. Их реализация позволит к моменту завершения проекта, через три месяца, снизить время производства пилотного потока на 18% и на 10% увеличить выработку", – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он отметил, что среди проблем, выявленных на потоке-образце, - временные потери из-за повторной сортировки заготовок на участках, несоответствия электронной копии чертежа и на бумажном носителе, повторный набор крепежа для участка сборки и комплектации.

Министр подчеркнул, что эксперты РЦК провели обучение бережливым технологиям для 15 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в будущем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

По словам генерального директора ООО "Доза-Агро" Александра Сергеева, команда РЦК слаженно работает на производственной площадке компании, уже реализована важная часть мероприятий по улучшению процесса производства.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте «Производительность труда» можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 260 предприятий региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, их основная задача – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель нацпроекта – обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.