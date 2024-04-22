Набор в проект для самозанятых "Займись делом" стартовал в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартовал набор в проект для самозанятых "Займись делом", который реализует региональный центр "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что за прошлый год количество самозанятых нижегородцев выросло более чем на 40% – с 116 тысяч до 180 тысяч человек. В основном это люди, впервые начавшие работать на себя, поэтому важно поддержать их на старте.

Проект "Займись делом" – это комплексная программа, позволяющая нижегородцам изучить особенности ведения деятельности в качестве самозанятого. Участники проекта смогут пройти обучение и получить услуги по продвижению бренда от экспертов центра "Мой бизнес".

На первом этапе их познакомят с сервисами платформы МСП.РФ и обучат основам основы бухучёта, налоговой документации и сертификацию продукции. Второй этап будет организован в виде бизнес-игры.

В финале состоится конкурс проектов, победители которого получат пакеты услуг на выбор: создание сайта и запуск рекламы в Яндекс.Директ, оформление соцсетей или регистрация товарного знака.

Для того чтобы стать участником проекта "Займись делом", необходимо пройти регистрацию на портале "Мой бизнес".

Онлайн-обучение доступно уже сейчас, регистрация продлится до 12 июня 2024 года.

Участие в проекте бесплатное.

Получить дополнительную информацию можно в областном центре "Мой бизнес" по телефону: 8 (831) 435-17-00 (доб. 1024) или по телефону горячей линии "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный).

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.