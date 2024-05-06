Евгений Люлин: "В этот день мы вспоминаем всех, кто сокрушил нацизм" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем Победы.

"Дорогие ветераны! Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Днем Победы!

В этот день мы вспоминаем всех, кто сокрушил нацизм. На фронтах Великой Отечественной войны и в тылу – в цехах предприятий, на полях колхозов – трудом советских людей ковалась Победа. Враг был разбит не только силой оружия. Это была моральная победа сплоченного народа.

Сегодня наша страна снова проходит через испытания. Внуки и правнуки победителей фашизма решают задачи специальной военной операции, уничтожают гниль неонацизма. Их подвиги вдохновлены примером дедов и прадедов, дошедших до Берлина.

Весь мир поражает железная воля нашего народа, способного преодолеть все трудности и отстоять наши ценности, право на суверенное развитие России. И в этот раз враг будет разбит! Победа будет за нами! Низкий поклон ветеранам! Вечная слава защитникам Родины!", - сказал Евгений Люлин.