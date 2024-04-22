Монтажник получил травмы при падении лифта в ТРЦ "Океанис" Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекции труда в Нижегородской области сообщили о несчастном случае, произошедшем 22 апреля в ТРЦ "Океанис", расположенном на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Согласно информация, вчера около 10 утра в ТРЦ упал лифт. В результате ЧП множественные травмы получил 47-летний монтажник.

Ситуация расценивается как несчастный случай на производстве, уточнили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, степень тяжести повреждений у пострадавшего, а также наличие трудовых отношений.