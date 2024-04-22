Монтажник получил травмы при падении лифта в ТРЦ "Океанис"

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Государственная инспекции труда в Нижегородской области сообщили о несчастном случае, произошедшем 22 апреля в ТРЦ "Океанис", расположенном на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.
Согласно информация, вчера около 10 утра в ТРЦ упал лифт. В результате ЧП множественные травмы получил 47-летний монтажник.
Ситуация расценивается как несчастный случай на производстве, уточнили в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, степень тяжести повреждений у пострадавшего, а также наличие трудовых отношений.
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