Эксперимент по переводу студбилетов и зачёток в "Госуслуги" стартует в России Общество

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об экспериментальном переводе студенческих билетов и зачёток в электронный вид. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщил телеканал "360".

Согласно документу, сроки проведения эксперимента - с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025 года.

Участие в пилотном проекте является добровольным как для колледжей и вузов, так и для их студентов, аспирантов и ординаторов.

Документы всех желающих переведут в электронный вид, и сведения о студенческом и зачётной книжке будут доступны на портале "Госуслуги". В мобильном приложении студенческий билет будет в виде QR-кода, который можно предъявлять проверяющим для сканирования.

Онлайн-зачётка позволит следить за успеваемостью, а электронная версия студенческого билета позволит покупать льготные билеты на транспорт или культурные мероприятия, а также проходить на территорию университета.

Отмечается, что на этапе эксперимента электронные документы не станут заменой обычным, но студенты по собственному желанию смогут пользоваться любыми из них.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки России планирует отказаться от бумажных оригиналов документов при зачислении в вуз с 2024 года. Так, со следующего учебного года абитуриентам для зачисления не потребуется приносить оригиналы документов в вуз на бумажном носителе. Предоставлять их можно с помощью электронного подтверждения в государственных информационных системах или на "Госуслугах".