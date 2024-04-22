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Общество

Организаторы шествия "Бессмертный полк" отменили очный формат в 2024 году

23 апреля 2024 13:55  [106] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Центральный штаб "Бессмертного полка" отказался от проведения шествия в очном формате 9 мая 2024 года. Об этом на брифинге заявила сопредседатель штаба Елена Цунаева, сообщает телеканал "360".

Цунаева пояснила, что данное решение принято в связи с угрозами общественной безопасности.

При этом акция "Бессмертный полк" давно вышла за пределы России. На данный момент проведение шествия запрошено в около 60 стран в соответствии со своим законодательством.

Напомним, шествие "Бессмертный полк" в традиционной, очной форме в 2023 году также не проводилось. В Нижегородской области 9 мая 2023 года прошло в альтернативном формате. Так, например, в офисах организаций, на территории предприятий, в учебных заведениях создавались "Стены памяти", на которых размещались портреты ветеранов.

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Теги:
9 мая Бессмертный полк ВОВ
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