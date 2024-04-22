Завод по утилизации аккумуляторов запустят под Нижним Новгородом в 2026 году

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Завод по утилизации аккумуляторов планируется запустить в Нижегородской области в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления "Электротранспорт" в компании "Рэнера" Алексея Горяева.
По его словам, проект реализует федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов "Русатом Гринвэй" (входит в ГК "Росатом").
"На предприятии будут утилизироваться, в частности, литиевые аккумуляторы. В первую очередь, мы рассчитываем на автомобильные аккумуляторы", - пояснил Горяев.
Мощность предприятия составит 50 тысяч тонн в год.
Напомним, "Русатом Гринвэй" планировал построить экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта в Дзержинске к 2025 году.
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