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Общество

Нижегородская область отправила сборные гуманитарные грузы на Донбасс и в Оренбуржье

23 апреля 2024 18:40  [82] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Сегодня в Москве прошло заседание гуманитарного штаба "Единой России" с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака. На нем подвели итоги работы за два года.

"С начала СВО региональные отделения "Единой России" собрали и доставили в новые регионы более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов", - отметил секретарь Генсовета.

И сегодня в рамках заседания из Нижнего Новгорода одновременно с другими регионами страны были отправлены гуманитарные грузы сразу по двум направлениям – мирным жителям на освобожденные территории и бойцам в зону СВО, а также пострадавшим от наводнения жителям Оренбургской области.

Нижегородская область вышла на прямую связь с участниками заседания, чтобы поделиться своим опытом. В частности, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал о практике, в рамках которой при взаимодействии с Росимуществом для нужд спецоперации отправляются конфискованные транспортные средств и другие предметы.

"Нижегородская область всегда рядом с теми, кому нужна помощь. Поэтому мы активно внедряем новые методы для обеспечения бойцов всем необходимым. Только за последний месяц благодаря совместному опыту с Росимуществом мы передали 25 машин различных модификаций и оргтехнику. А сегодня на нужды фронта отправляем еще четыре автомобиля – "КАМАЗ", две "ГАЗели" и "Ниву". Регламент передачи материальных ценностей отработан и со стороны командования, и со стороны Росимущества. Готовы делиться этим опытом и с другими регионами", - подчеркнул Андрей Гнеушев.

Также Андрей Гнеушев рассказал, что всего несколько дней назад в подшефном Харцызске (ДНР) заработал волонтерский центр Нижегородской области, который обеспечивает потребности местных жителей в обеспечении мирной жизни.

В составе гуманитарного конвоя на Донбасс помимо автомобилей отправлены пиломатериалы для воинских частей, автозапчасти, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, материалы для строительства блиндажей, экипировка.

"Весь наш партактив, депутаты постоянно на связи с бойцами, чтобы оперативно оказывать помощь, передавать грузы, в которых есть необходимость. Сотни гуманитарных конвоев, десятки тысяч адресных посылок участникам СВО и мирному населению – эта работа не прекращается ни на один день", - сказал руководитель исполкома и волонтерского центра регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов

В свою очередь, груз в Оренбург включает теплые вещи, постельное белье и спальные принадлежности, средства дезинфекции и костюмы дезинфекторов, а также питьевую воду.

Гуманитарные конвои из Нижегородской области сформированы региональным и местными отделениями "Единой России", Домом народного единства совместно с депутатами Законодательного собрания Нижегородской области и территориальным управлением Росимущества.

Помощь фронту – это отдельное направление работы гуманитарного штаба партии. На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке "Единой России" и фонда "Наша Правда", организовано производство FPV-дронов "Скворец". Уже тысячи "Скворцов" переданы войскам и помогли сохранить множество жизней бойцов.

Как сообщил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в ближайшее время военнослужащим направят еще две тысячи "Скворцов".

"Стараемся разделять помощь равномерно, чтобы она попадала в различные соединения разных родов войск по всей линии боевого соприкосновения", - добавил он.

В рамках работы штаба, как сообщил Андрей Турчак, "Единая Россия" отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

"В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров "Единой России". С "Молодой Гвардией" и фондом "Своих не бросаем" партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов", - сказал секретарь Генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и поселков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтеров-медиков.

"Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение", - отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, "Единая Россия" организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтеры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА.

Секретарь Генсовета партии, в свою очередь, поблагодарил всех участников гуманитарного штаба. Он отметил, что штаб объединил общественные организации, бизнес, благотворительные фонды, волонтеров МГЕР, "Волонтерской роты", партнерских организаций.

В заключение он отметил, что работу гуманитарного штаба "Единой России" нужно продолжать до Победы и полного восстановления мирной жизни в новых регионах.

"Мы со стороны "Единой России", безусловно, как оказывали, так и будем оказывать поддержку", - заключил Андрей Турчак.

Напомним, решением Президиума Генсовета гуманитарный штаб "Единой России" был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия
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