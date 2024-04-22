ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов за 2023 год Экономика

Фонд развития гражданского общества подготовил Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года.

Исследование проводится раз в 6 месяцев и объединяет данные экономического и социально-экономического анализа регионов России.

Первый блок характеризует среднее экономическое положение и благополучие населения региона. Здесь используются такие критерии как:

- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения.

- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона.

- Среднемесячная зарплата.

- Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости месячного фиксированного набора товаров и услуг.

Задачей данного блока является анализ ключевых социально-демографических и экономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие.

Второй блок содержит итоги анализа состояния реального сектора экономики и бюджета субъекта РФ. В этом блоке применяются следующие критерии:

- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, приведенной к календарному году.

- Отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года.

- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к фактически уплаченному им в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость.

- Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах).

- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Этот блок формирует комплексную оценку общего состояния реального сектора экономики субъекта РФ, а также его сопоставление с бюджетными обязательствами региона перед государством.

Исследование ФоРГО показывает, что есть регионы, у которых традиционно сильны оба блока показателей, есть и те, у которых общее социально-экономическое состояние определяется каким-либо одним из блоков. К концу 2023 года в ТОП-10 Интегрального рейтинга ФоРГО вошли (по мере убывания) следующие субъекты РФ: г. Москва, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Тульская область, Ленинградская область, Свердловская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Московская область.

Подробно познакомится с рейтингом, методикой его формирования и обоснованием критериального набора можно познакомится на сайте ФоРГО.