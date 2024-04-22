Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Ещё 52 камеры появились на перекрёстках Нижнего Новгорода
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
24 апреля 2024 16:10  [101] ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов за 2023 год
24 апреля 2024 14:55  [139] Резиденты ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске заняли более 50% полезной площади
24 апреля 2024 11:45  [145] Преимущества программы долгосрочных сбережений
24 апреля 2024 09:58  [184] Около 700 млн рублей выделят на обновление машинно-тракторного парка Нижегородской области
23 апреля 2024 18:21  [345] Завод по утилизации аккумуляторов запустят под Нижним Новгородом в 2026 году
23 апреля 2024 17:47  [293] Более 700 млн рублей направят на обновление тракторного парка в Нижегородской области
23 апреля 2024 17:02  [354] Автобусы нижегородского производства представили на международной выставке в Ташкенте
22 апреля 2024 19:08  [372] Нижегородская область получит более 10 млрд рублей бюджетных кредитов
22 апреля 2024 17:35  [370] Нижегородская область будет сотрудничать с Навоийской областью Узбекистана
19 апреля 2024 18:09  [629] Более 800 сотрудников региональных инвестиционных команд начали учебу по программе Минэкономразвития РФ
Экономика

ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов за 2023 год

24 апреля 2024 16:10  [101] Экономика

Фонд развития гражданского общества подготовил Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года.

Исследование проводится раз в 6 месяцев и объединяет данные экономического и социально-экономического анализа регионов России. 

Первый блок характеризует среднее экономическое положение и благополучие населения региона. Здесь используются такие критерии как:
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения.
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона.
- Среднемесячная зарплата.
- Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости месячного фиксированного набора товаров и услуг.

Задачей данного блока является анализ ключевых социально-демографических и экономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие.   

Второй блок содержит итоги анализа состояния реального сектора экономики и бюджета субъекта РФ. В этом блоке применяются следующие критерии:
- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, приведенной к календарному году. 
- Отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года. 
- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к фактически уплаченному им в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость. 
- Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах). 
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.

Этот блок формирует комплексную оценку общего состояния реального сектора экономики субъекта РФ, а также его сопоставление с бюджетными обязательствами региона перед государством.

Исследование ФоРГО показывает, что есть регионы, у которых традиционно сильны оба блока показателей, есть и те, у которых общее социально-экономическое состояние определяется каким-либо одним из блоков. К концу 2023 года в ТОП-10 Интегрального рейтинга ФоРГО вошли (по мере убывания) следующие субъекты РФ: г. Москва, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Тульская область, Ленинградская область, Свердловская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Московская область.

Подробно познакомится с рейтингом, методикой его формирования и обоснованием критериального набора можно познакомится на сайте ФоРГО.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
экономика
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph