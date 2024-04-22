ФоРГО представил рейтинг социально-экономического положения регионов за 2023 год

Фонд развития гражданского общества подготовил Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года.
Исследование проводится раз в 6 месяцев и объединяет данные экономического и социально-экономического анализа регионов России.
Первый блок характеризует среднее экономическое положение и благополучие населения региона. Здесь используются такие критерии как:
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к численности экономически активного населения.
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к общей численности населения региона.
- Среднемесячная зарплата.
- Отношение среднемесячной зарплаты к стоимости месячного фиксированного набора товаров и услуг.
Задачей данного блока является анализ ключевых социально-демографических и экономических показателей, оказывающих наибольшее влияние на социальное благополучие.
Второй блок содержит итоги анализа состояния реального сектора экономики и бюджета субъекта РФ. В этом блоке применяются следующие критерии:
- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к сумме доходов консолидированного бюджета, приведенной к календарному году.
- Отношение начисленных по региону сумм НДС на конец квартала к сумме начисленных по региону сумм НДС на конец соответствующего квартала предыдущего года.
- Отношение суммы госдолга субъекта РФ к фактически уплаченному им в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость.
- Индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года (в действующих ценах).
- Отношение сумм регионального продукта по региону на конец квартала к сумме регионального продукта на конец соответствующего квартала предыдущего года.
Этот блок формирует комплексную оценку общего состояния реального сектора экономики субъекта РФ, а также его сопоставление с бюджетными обязательствами региона перед государством.
Исследование ФоРГО показывает, что есть регионы, у которых традиционно сильны оба блока показателей, есть и те, у которых общее социально-экономическое состояние определяется каким-либо одним из блоков. К концу 2023 года в ТОП-10 Интегрального рейтинга ФоРГО вошли (по мере убывания) следующие субъекты РФ: г. Москва, Ханты-Мансийский АО – Югра, г. Санкт-Петербург, Тюменская область, Тульская область, Ленинградская область, Свердловская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Московская область.
Подробно познакомится с рейтингом, методикой его формирования и обоснованием критериального набора можно познакомится на сайте ФоРГО.
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