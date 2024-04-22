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Общество

Проезды Анкудиновского шоссе перекроют 25-27 апреля из-за соревнований по бегу

24 апреля 2024 15:54  [88] Общество

Фото: ЦОДД

27 апреля в Нижнем Новгороде на территории Щелоковского хутора состоятся "Кросс по Щелчку", а также чемпионат и первенство России по кроссу, на которые соберутся спортсмены со всей страны.

В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по двум местным проездам: от Анкудиновского шоссе до дома №4 и от Анкудиновского шоссе до дома №26 по улице Корейской.

Ограничения будут действовать с 22:00 25 апреля до 20:00 27 апреля.

Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода, зоны проведения мероприятия можно будет объехать по прилегающим улицам.

Припаркованные в зоне ограничения автомобили будут эвакуировать на спецстоянку.

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Теги:
движение Транспорт
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