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Общество

Бомбоубежище в Арзамасе отремонтируют за 50 млн рублей

24 апреля 2024 17:01  [121] Общество

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

ООО "Правовая компания "Нижний Новгород" займется текущим ремонтом бомбоубежища в Арзамасе, расположенного на улице Жуковского, 2 . Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 48,9 млн рублей. Сооружение площадью 2974 кв. метра было построено в 1982 году.

Подрядчику предстоит модернизировать систему вентиляции, отремонтировать системы водопровода, канализации, отопления, провести гидроизоляцию швов и трещин, а также покрасить стены и потолки.

Ремонт бомбоубежища должен завершиться в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что в здании, где располагается бомбоубежище, находятся приборостроительный колледж им. П.И. Пландина, а также Управление ГОЧС Арзамаса.

Напомним, суд изъял у застройщика нижегородского ЖК "Аквамарин" часть территории из-за бомбоубежища.

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Теги:
Минобороны Ремонтные работы
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