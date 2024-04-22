Бомбоубежище в Арзамасе отремонтируют за 50 млн рублей Общество

Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

ООО "Правовая компания "Нижний Новгород" займется текущим ремонтом бомбоубежища в Арзамасе, расположенного на улице Жуковского, 2 . Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Стоимость контракта составила 48,9 млн рублей. Сооружение площадью 2974 кв. метра было построено в 1982 году.

Подрядчику предстоит модернизировать систему вентиляции, отремонтировать системы водопровода, канализации, отопления, провести гидроизоляцию швов и трещин, а также покрасить стены и потолки.

Ремонт бомбоубежища должен завершиться в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Отметим, что в здании, где располагается бомбоубежище, находятся приборостроительный колледж им. П.И. Пландина, а также Управление ГОЧС Арзамаса.

Напомним, суд изъял у застройщика нижегородского ЖК "Аквамарин" часть территории из-за бомбоубежища.