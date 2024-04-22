Окружная конференция по противодействию ВИЧ-инфекции прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 24 апреля прошла научно-практическая конференция по вопросам противодействия распространению ВИЧ-инфекции в ПФО, на которую собрались врачи-практики из всех регионов Приволжья, в том числе главные врачи Центров по борьбе со СПИД и представители профильных министерств.

Как рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области, конференция прошла под председательством главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководителя Московского городского СПИД-центра Алексея Мазуса.

По словам Мазуса, по итогам 2023 года в России зафиксировано рекордное снижение числа вновь выявленных пациентов с ВИЧ, и Нижегородская область вносит существенный вклад в эту статистику.

В частности, количество вновь выявленных случаев ВИЧ в регионе сократилось более чем на 13% - это лучший показатель во всём ПФО, что свидетельствует о серьёзной и комплексной работе с жителями.

Отмечается, что нижегородцы с диагнозом ВИЧ в полном объёме обеспечиваются антиретровирусными препаратами, необходимым набором лабораторных тестов и диспансерным наблюдением.

"Сегодня в России есть все возможности для полноценной жизни людей с ВИЧ, а женщины с этим диагнозом могут родить здорового ребенка. В этом отношении Нижегородская область является одним из лидеров в нашей стране", – подчеркнул Алексей Мазус.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин отметил, что низкая распространенность ВИЧ-инфекции в регионе обусловлена сложной межведомственной работой, в которой задействованы не только медики, но и представители учреждений соцзащиты, образования и культуры, силовые структуры, волонтёры и общественность.

Руководитель нижегородского СПИД-центра Соломон Апоян рассказал о постоянном совершенствовании работы медучреждения. Так, например, на стадии завершения находится формирование единого цифрового контура, благодаря чему результаты анализов из роботизированной лаборатории в течение суток направляются в медицинские организации, а при желании пациента – и в его личный кабинет на Госуслугах.

"Ещё одно направление нашей работы – доработка мобильного приложения, с помощью которого каждый пациент с ВИЧ-инфекцией в регионе имеет прямой доступ к личной медицинской карте", – пояснил Соломон Апоян.

В рамках конференции участники обсудили клинические маски ВИЧ-инфекции, последствия COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, перинатальную профилактику, особенности лечения туберкулёза и сердечно-сосудистые риски у пациентов с ВИЧ и многие другие вопросы.