Около 300 кубометров воды ежедневно откачивают в Автозаводском районе

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С подтопляемых территорий Нижнего Новгорода с начала весны откачали 26 тыс. кубометров воды.
Как сообщают в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", наблюдение за подтопляемыми участками в районах города ведется непрерывно.
По данным управления, чаще всего заявки на откачку воды подают жители поселков и садоводческих товариществ в Канавинском, Московском и Автозаводском районах.
В Автозаводском районе в поселке Новое Доскино подтоплено несколько участков около домов. Силами управления и районной администрации идет откачка воды на нескольких улицах рядом с домами. В день по всему поселку откачивается около 300 кубометров. Такой объем обусловлен тем, что в поселке близко расположены грунтовые воды и тем, что у некоторых частных владений нет ливневых канав.
Напомним, ранее сообщалось, что месячник по благоустройству продлится в Нижнем Новгороде до 15 мая.
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