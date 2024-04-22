Около 300 кубометров воды ежедневно откачивают в Автозаводском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

С подтопляемых территорий Нижнего Новгорода с начала весны откачали 26 тыс. кубометров воды.

Как сообщают в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода", наблюдение за подтопляемыми участками в районах города ведется непрерывно.

По данным управления, чаще всего заявки на откачку воды подают жители поселков и садоводческих товариществ в Канавинском, Московском и Автозаводском районах.

В Автозаводском районе в поселке Новое Доскино подтоплено несколько участков около домов. Силами управления и районной администрации идет откачка воды на нескольких улицах рядом с домами. В день по всему поселку откачивается около 300 кубометров. Такой объем обусловлен тем, что в поселке близко расположены грунтовые воды и тем, что у некоторых частных владений нет ливневых канав.

Напомним, ранее сообщалось, что месячник по благоустройству продлится в Нижнем Новгороде до 15 мая.