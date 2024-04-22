Нижегородское "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим Общество

Нижегородское АО "Теплоэнерго" с 25 апреля переводит котельные и теплосетевой комплекс на летний гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой, сообщили в пресс-службе предприятия.

Постановление об окончании отопительного периода подписано в администрации Нижнего Новгорода и является обязательным для всех ресурсоснабжающих и управляющих организаций города, которые должны оперативно провести комплекс мероприятий по прекращению подачи теплоносителя в дома, учреждения и прочие отапливаемые объекты.

Напомним, отопительный сезон 2023-2024 года начался 20 сентября, однако, в больницы, детские сады и другие социальные учреждения подавать тепло начали досрочно по заявкам их руководителей.

С завершением отопительного периода на теплосетевом комплексе АО "Теплоэнерго" начинается регламентные профилактические работы в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

В соответствии с графиками остановов котельных и тепловых пунктов на профилактический ремонт в домах нижегородцев будет планово отключаться горячее водоснабжение. Это необходимо для проведения ремонта оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей в рамках обязательных подготовительных мероприятий к предстоящему отопительному сезону.

График плановых отключений горячей воды доступен на главной странице сайта АО "Теплоэнерго" - teploenergo-nn.ru. Выбрав улицу и номер дома из списка, жители могут увидеть периоды отключения горячей воды в их доме. Также на главной странице сайта доступен график плановых работ по замене сетей. Введя свой адрес, пользователь может узнать, в какие сроки и какие виды работ будут проходить в 2024 году для повышения качества и надежности теплоснабжения его дома.

Напомним, АО "Теплоэнерго" обслуживает 53% потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, части Ленинского и части Нижегородского районов.

Если адреса дома нет в списке сервиса "График отключений горячей воды", вероятно, АО "Теплоэнерго" не является ресурсоснабжающей организацией данного объекта. Кроме того, графики отключений и ремонтов могут корректироваться.