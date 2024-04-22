Электробусный маршрут Э-22 будет продлен до улицы Космической

Маршрут электробуса Э-22 в мае будет продлен до улицы Космической. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".
Согласно информации, планируется продление маршрута Э-22 "Улица Минеева – 7-я проходная ГАЗ" до остановки "Улица Космическая" через улицы Коломенскую, Маковского и Мончегорскую.
Также запланированы изменения маршрута Э-11 в виде организации кольцевого движения электробусов по схеме: станция метро "Пролетарская" - улица Переходникова - проспект Бусыгина - улица Дьяконова - улица Раевского - улица Плотникова - улица Краснодонцев - проспект Октября – площадь Киселева - проспект Ленина - станция метро "Пролетарская" в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что на маршруте Э-17 в Нижнем Новгороде будет увеличено количество электробусов.
Также сообщалось, что электробусный маршрут Э-4 будет продлен до ЖК "Торпедо".
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