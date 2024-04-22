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Общество

Нижегородские проекты победили в Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ

25 апреля 2024 12:47  [48] Общество

Фото: Яндекс.Карты

25 апреля в Москве прошла церемония награждения лауреатов Международного профессионального конкурса НОПРИЗ (Национального объединения изыскателей и проектировщиков) на лучший проект – 2023. Победителей определяла конкурсная комиссия под председательством действительного государственного советника РФ I класса, архитектора Анвара Шамузафарова.

В этом году в программе конкурса НОПРИЗ были заявлены шесть номинаций. В конкурсе приняли участие ведущие отраслевые вузы, научные и профессиональные проектно-изыскательские и строительные организации.

В оргкомитет поступило 1412 проектов, в том числе 99 проектов - от зарубежных участников и 995 проектов - от студентов и аспирантов 77 российских и 15 зарубежных профильных вузов.

Как сообщили организаторы, среди победителей оказались проекты, реализованные в Нижегородской области.

Так, в номинации "Лучший проект объектов благоустройства и создания комфортной городской среды, генерального плана городского округа (городского поселения, сельского поселения)" первое место присуждено проекту "Реконструкция берегоукрепительных сооружений правого берега реки Оки в районе ул. Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста", представленному АО "НИЦ "Строительство".

В номинации "Лучший проект реставрации (реконструкции) объекта культурного наследия" второе место конкурная комиссия присудила проекту реставрации и воссоздания объектов Нижегородского кремля, который представило ООО "Региональный инженерный центр".

В номинации "Лучший проект в области инженерных изысканий включая методические и технологические работы" второе место присуждено проекту "Инженерная защита территории. Противокарстовая защита дорожного полотна и искусственных сооружений", представленному ООО "ГЕОИЗОЛ Проект".

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Теги:
Архитектура Конкурсы Проектирование
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