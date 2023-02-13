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Берегоукрепление в районе улицы Черниговской стартовало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ФБУ "РосСтройКонтроль".
Согласно информации, реконструкция пройдет на участке между Канавинским и Молитовским мостами.
Работы пройдут в два этапе. На первом этапе будет реконструирован участок берегоукрепительных сооружений протяженностью 1 970 м от Молитовского моста до Метромоста. Далее начнутся работы от Метромоста до Канавинского моста. Протяженность этого участка - 997 метров.
Сейчас на участках ведутся подготовительные работы, идет отсыпка временной строительной дамбы. На некоторых участках начался демонтаж старых конструкций и отработка технологии по устройству новых сооружений.
Ранее сообщалось, что Архсовет одобрил проект по развитию улицы Черниговской в Нижнем Новгороде. В ноябре 2022 года Совет по имущественным и земельным отношениям согласовал мастер-план КРТ на улице Черниговской.
Здесь планируется построить девять жилых домов и две гостиницы.
Напомним, что в декабре 2021 года стало известно о планах девелоперской группы компаний "GloraX" из Санкт-Петербурга реализовать проект "GloraX City Chernigovskaya" на Черниговской набережной. Мастер-план разработало АБ "Остоженка".
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