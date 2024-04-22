Медпомощь в ЦГБ Арзамаса смогут получать дети с патологией нервной системы Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Центральной городской больнице Арзамаса дети с патологиями центральной нервной системы смогут проходить реабилитацию.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, специализированную медпомощь смогут получать около 60 детей в год.

В начале апреля в педиатрическом отделении больницы открыли специализированные реабилитационные койки и оборудовали кабинет для проведения занятий по восстановлению двигательных функций. Для этого было приобретено новое и современное оснащение. С юными пациентами будут работать: психологи, логопеды, специалисты по физической реабилитации и реабилитационные медицинские сестры.

По словам главного врача ЦГБ Арзамаса Олега Курахтанова, пройти курс реабилитации смогут дети с ДЦП, последствиями черепно-мозговых травм, спинальных травм, а также нейродегенеративными заболеваниями центральной нервной системы.

В ЦГБ Арзамаса уточнили, что на реабилитацию принимаются дети не только из Арзамасского округа, но и из Ардатовского, Вадского, Дальнеконстантиновского и Шатковского округов. Отбор пациентов на госпитализацию осуществляется по медицинским показаниям, а также по направлению врача-невролога и врача-педиатра поликлиники по месту жительства.