Рост ДТП с электросамокатами отмечен в Нижегородской области. Об этом на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре 25 апреля сообщил начальник УГИБДД Нижегородской области Владимир Ежов.
По его словам, данная тенденция имеет место быть, начиная с 2021 года.
"Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) с каждым годом вырастает в разы", - отметил он.
Также стало известно, что региональное УГИБДД в ближайшее время разместит адрес телеграм-бота, чтобы любой нижегородец мог отправить информацию о возможном нарушении ПДД с участием электросамоката.
Кроме того, по словам Владимира Ежова, сотрудники ГИБДД вскоре проведут профилактический рейд по самокатам, с целью напомнить водителям СИМ о необходимости соблюдении Правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области в 2024 году.
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