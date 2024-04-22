Рост ДТП с электросамокатами отмечен в Нижегородской области Происшествия

Рост ДТП с электросамокатами отмечен в Нижегородской области. Об этом на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре 25 апреля сообщил начальник УГИБДД Нижегородской области Владимир Ежов.

По его словам, данная тенденция имеет место быть, начиная с 2021 года.

"Статистика ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) с каждым годом вырастает в разы", - отметил он.

Также стало известно, что региональное УГИБДД в ближайшее время разместит адрес телеграм-бота, чтобы любой нижегородец мог отправить информацию о возможном нарушении ПДД с участием электросамоката.

Кроме того, по словам Владимира Ежова, сотрудники ГИБДД вскоре проведут профилактический рейд по самокатам, с целью напомнить водителям СИМ о необходимости соблюдении Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что семь ДТП с электросамокатами зарегистрировано в Нижегородской области в 2024 году.