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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" завершил отопительный сезон

25 апреля 2024 16:26  [112] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" согласно распоряжениям глав местного самоуправления 25 апреля завершил отопительный сезон в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстовском муниципальном округе.

После прекращения подачи отопления в жилые дома и социальные объекты Сормовская, Дзержинская и Новогорьковская и ТЭЦ перешли на летний режим работы с подачей теплоносителя для горячего водоснабжения потребителей. 

Осенне-зимний период 2023-2024 гг. станции филиала отработали в штатном режиме. Количество повреждений на тепловых сетях Дзержинска, и Кстовского округа по сравнению с предыдущим отопительным сезоном сократилось на 2,4 процента. Возникавшие повреждения устранялись в течение нормативного времени.

С завершением отопительного сезона в филиале стартует летняя ремонтная кампания по подготовке объектов теплосетевой инфраструтуры к осенне-зимнему периоду 2024-2025 гг. 

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Теги:
Т Плюс
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