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Бизнес

Приём заявок на премию для самозанятых "Займись делом!" стартовал в регионе

25 апреля 2024 17:36  [102] Бизнес

Центр "Мой бизнес" Нижегородской области начал приём заявок на премию для самозанятых "Займись делом!". Как уточнили в пресс-службе облправительства, конкурс проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Глава регионального Минпрома Максим Черкасов отметил, что для самозанятых важна наработка надёжной клиентской базы и повышение узнаваемости бренда. И для поддержки лучших практик самозанятости в регионе запущена премия "Займись делом!".

Так, участники конкурса смогут продемонстрировать свою продукцию на десяти городских и муниципальных ярмарках, а также получат возможность выиграть рекламную кампанию на трёх крупных радиостанциях региона.

В этом году планируется выбрать 30 призёров (по 3 в каждой из 10 номинаций), которые получат различные пакеты рекламных услуг. Самозанятых наградят за достижения в сферах ремонта и строительства, креативной индустрии и IT, народно-художественных промыслов, кулинарии, образования, красоты и здоровья, аутсорсинга, автоуслуг, производства товаров и в фермерской деятельности.

Победителей премии будут выбирать в два этапа. Сначала состоится народное голосование на сайте конкурса, а затем жюри будет оценивать номинантов по таким показателям, как сумма уплаченных налогов, объёмы вложений в развитие собственного дела, переход из статуса самозанятого в субъект МСП, наличие каналов распространения информации.

Отмечается, что участники обучающей программы для самозанятых "Займись делом" получат дополнительные баллы.

Принять участие в конкурсе могут физические лица и индивидуальные предприниматели с 18 лет, которые зарегистрированы и работают на территории Нижегородской области и применяют налог на профессиональный доход.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайтах: мойбизнес52.рф и мсп.рф. Подать заявку можно до 1 июля на официальном сайте конкурса займисьделом52.рф и в региональном центре "Мой бизнес".

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным Минпромом. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

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Теги:
Конкурсы Премия самозанятые
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