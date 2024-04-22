Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
Плата за пользование муниципальным жильём увеличится с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
26 апреля 2024 10:34  [106] Качество телекоммуникационных услуг смогут оценить нижегородские предприниматели
25 апреля 2024 18:44  [278] Производство лимонадов в Лыскове выросло на более чем 10% благодаря нацпроекту
25 апреля 2024 18:32  [134] Добро пожаловать: "Ростелеком" представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом
25 апреля 2024 17:36  [256] Приём заявок на премию для самозанятых "Займись делом!" стартовал в регионе
25 апреля 2024 15:40  [249] Воспитанницы нижегородских детдомов получили гранты на реализацию бизнес-идей
25 апреля 2024 10:32  [272] "Росбанк Дом" и Сравни первыми запустили получение решения по ипотеке за минуты
25 апреля 2024 10:16  [297] Центр "Мой бизнес" и ташкентская свободная экономическая зона "Ангрен" стали партнерами
24 апреля 2024 09:39  [394] Ежегодный региональный бизнес-форум "Время экспорта" пройдет в Нижнем Новгороде 22 мая
23 апреля 2024 16:08  [418] О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
23 апреля 2024 13:11  [441] Инвесторы в Нижегородской области смогут возместить затраты на инфраструктуру
Бизнес

Качество телекоммуникационных услуг смогут оценить нижегородские предприниматели

26 апреля 2024 10:34  [106] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей просят оценить качество телекоммуникационных услуг в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области.

К опросу допускаются предприниматели с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах"и ведущие свою деятельность на территории региона.  Участникам опроса необходимо заполнить форму с указанием данных организации, ФИО и контактную информацию.

Как отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи, предпринимателей просят рассказать о препятствиях, которые, по их мнению, мешают развитию телекоммуникационных услуг в Нижегородской области. Кроме того, можно оставить пожелания и предложения по улучшению качества услуг.

Отмечается, что подобные опросы, которые проводятся на регулярной основе, помогают операторам принимать решения об изменениях в своей работе или сохранении действующих условий. Свод результатов голосования будут публиковать раз в квартал.

Напомним, развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет является одной из главных задач национального проекта "Цифровая экономика". Нацпроект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
качество Предприниматели Связь
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph