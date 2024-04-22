Качество телекоммуникационных услуг смогут оценить нижегородские предприниматели Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских предпринимателей просят оценить качество телекоммуникационных услуг в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пройти опрос можно на инвестиционном портале Нижегородской области.

К опросу допускаются предприниматели с подтвержденной учетной записью на "Госуслугах"и ведущие свою деятельность на территории региона. Участникам опроса необходимо заполнить форму с указанием данных организации, ФИО и контактную информацию.

Как отметили в региональном министерстве цифрового развития и связи, предпринимателей просят рассказать о препятствиях, которые, по их мнению, мешают развитию телекоммуникационных услуг в Нижегородской области. Кроме того, можно оставить пожелания и предложения по улучшению качества услуг.

Отмечается, что подобные опросы, которые проводятся на регулярной основе, помогают операторам принимать решения об изменениях в своей работе или сохранении действующих условий. Свод результатов голосования будут публиковать раз в квартал.

Напомним, развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети Интернет является одной из главных задач национального проекта "Цифровая экономика". Нацпроект реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.