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Культура и отдых

Художественная галерея открылась в Первом санаторном детском доме в Нижнем Новгороде

26 апреля 2024 11:50  [82] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Художественная галерея "На языке искусства" открылась в первом санаторном детском доме в Нижнем Новгороде. Как сообщает региональное министерство культуры, все работы выполнили воспитанники учреждения под руководством специалистов Нижегородского художественного музея. 

На протяжении года воспитанники принимали участие в музейном проекте "На языке искусства". Во время занятий дети освоили навыки восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, а также работали над улучшением зрительно-двигательной координации.

В декабре прошлого года в НГХМ|Искусство XX века открылась отчетная выставка работ детей-участников проекта, на которой было представлено 60 лучших работ. Это подготовительные пленэрные этюды и рисунки по картинам из собрания НГХМ. 

Сейчас эти работы, которые были созданы  в рамках проекта детьми с ограниченными возможностями здоровья, станут украшением стен детского дома - всего более 40 работ, выполненных в разных техниках. Это натюрморты из геометрических фигур, портреты, пейзажи, многофигурные композиции, а также мозаичные панно, написанные и набранные под началом профессиональных художников.

Все работы выполнили воспитанники в возрасте от 4 до 18 лет под руководством художников и музейных педагогов. Новая экспозиция отображает творческие возможности детей и показывает, как цельно воспринимают мир ребята с ограниченными возможностями здоровья.

По словам куратора проекта, заведующей отделом музейных программ НГХМ Елизаветы Сургановой, создание собственной детской художественной галереи в детском доме стало возможным благодаря проектам НГХМ.

Отмечается, что воспитанники Первого санаторного детского дома являются участниками социальных культурно-просветительских проектов НГХМ с 2018 года. Многие дети выросли на глазах сотрудников музея, а один из них выбрал профессию дизайнера и является студентом бюджетного отделения Мининского университета.

Ранее сообщалось, что Городецкий детский дом отпраздновал свой 100-летний юбилей.

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Теги:
Выставка детский дом НГХМ
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