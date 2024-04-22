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Политика

Евгений Люлин: "Распоряжаться землями сельхозназначения должны субъекты РФ, а не федеральные органы"

26 апреля 2024 12:25  [92] Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 25 апреля принял участие в заседании комиссии Совета законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии.

Как сообщает пресс-служба ЗСНО, парламентарии обсудили целесообразность принятия проекта федерального закона, который обязывает субъекты РФ согласовывать с Министерством сельского хозяйства РФ перевод земель сельхозназначения в иные категории.

Речь идет о поступившем в феврале в Государственную Думу законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Законопроект вводит принцип "двух ключей" при переводе земель сельскохозяйственного назначения в иные категории. По замыслу авторов это должно исключить коррупцию при операциях с землей. Если сейчас решение о выделении земли под строительство промышленного объекта, инфраструктуры или жилья принимает регион, то после вступления закона в силу это решение придется согласовывать с Министерством сельского хозяйства России.

Председатель Заксобрания Нижегородской области выразил сомнение в необходимости принятия данных поправок. По его мнению, это осложнит реализацию инвестиционных проектов в субъектах РФ и затянет процесс согласования.

"Сейчас все регионы стремятся сократить время одобрения заявок от инвесторов. Например, в Нижегородской области максимальный срок от подачи заявки до принятия решения о переводе земель сельхозназначения в иную категорию занимает менее 2-х месяцев. Вопрос создания благоприятных условий для инвесторов – стратегический, от его решения зависит успешное развитие региона: строительство жилья, инфраструктуры населенных пунктов, реализация проектов промышленного назначения. Очевидно, что принятие упомянутого законопроекта повлечёт за собой увеличение срока рассмотрения заявок собственников земельных участков. Мою точку зрения разделяют коллеги из регионов. Будем ее отстаивать в Государственной Думе", - отметил Евгений Люлин.

В связи с этим спикер регионального парламента предложил направить письмо от имени Комиссии Совета Законодателей РФ по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии в профильный комитет Государственной Думы по аграрным вопросам с отрицательным мнением на данный проект федерального закона.

Ранее сообщалось, что Евгений Люлин и Артем Жога подписали соглашение о сотрудничестве между ЗСНО и Народным Советом ДНР.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законопроекты
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