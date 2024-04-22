Трое сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Кстове попали в реанимацию

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая, произошедшего с тремя рабочими на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно предварительной информации, сотрудники пострадали утром 26 апреля при монтаже нового оборудования на территории нефтеперерабатывающего завода.
Трёх рабочих с множественными травмами экстренно госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации.
Трудинспекция выясняет все обстоятельства данного ЧП, оно находится на контроле у главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса.Ранее сообщалось, что один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске.
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