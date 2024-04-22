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Трое сотрудников нефтеперерабатывающего завода в Кстове попали в реанимацию

26 апреля 2024 13:45  [181] Происшествия

Государственная инспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства несчастного случая, произошедшего с тремя рабочими на территории завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительной информации, сотрудники пострадали утром 26 апреля при монтаже нового оборудования на территории нефтеперерабатывающего завода.

Трёх рабочих с множественными травмами экстренно госпитализировали, сейчас они находятся в реанимации.

Трудинспекция выясняет все обстоятельства данного ЧП, оно находится на контроле у главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса.

Ранее сообщалось, что один рабочий пострадал от взрыва перекиси водорода на предприятии в Дзержинске.

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Теги:
Госинспекция труда Кстово несчастный случай
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