Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика

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Областной центр "Мой бизнес" провел День поставщика по направлению "Судостроение" для 130 нижегородских компаний.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча прошла в рамках программы "Кооперация" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"
Прошедшее мероприятие стало первым в этом году: всего запланирована серия из десяти отраслевых встреч крупных заказчиков с потенциальными поставщиками.
По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, крупные судостроительные компании региона заинтересованы в налаживании деловых отношений с местными предприятиями малого и среднего бизнеса. Заказчиками на мероприятии выступили ООО "Судостроение Судоремонт", АО "Окская судоверфь", ПАО "Завод "Красное Сормово", ООО "Городецкий судоремонтно-механический завод".
В рамках встречи прошли деловые переговоры, стороны обсудили участие в закупках и др. Представители регионального Минпрома рассказали о действующих мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Помимо этого, 15 производителей провели презентацию своей продукции. Отмечается, что помощь в подготовке презентации оказали специалисты центра "Мой бизнес".
По словам представителя компании ООО НПФ "МРС Электроникс", которая занимается разработкой и производством электронного оборудования для судов, на Дне поставщика удалось не только обсудить проекты, но и представить свои возможности, обсудить варианты сотрудничества с другими поставщиками.
Следующий День поставщика пройдет 11 июня для заказчиков и поставщиков в сфере гостеприимства.
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.
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