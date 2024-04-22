Более 130 нижегородских компаний приняли участие в Дне поставщика Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Областной центр "Мой бизнес" провел День поставщика по направлению "Судостроение" для 130 нижегородских компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, встреча прошла в рамках программы "Кооперация" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство"

Прошедшее мероприятие стало первым в этом году: всего запланирована серия из десяти отраслевых встреч крупных заказчиков с потенциальными поставщиками.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, крупные судостроительные компании региона заинтересованы в налаживании деловых отношений с местными предприятиями малого и среднего бизнеса. Заказчиками на мероприятии выступили ООО "Судостроение Судоремонт", АО "Окская судоверфь", ПАО "Завод "Красное Сормово", ООО "Городецкий судоремонтно-механический завод".

В рамках встречи прошли деловые переговоры, стороны обсудили участие в закупках и др. Представители регионального Минпрома рассказали о действующих мерах поддержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Помимо этого, 15 производителей провели презентацию своей продукции. Отмечается, что помощь в подготовке презентации оказали специалисты центра "Мой бизнес".

По словам представителя компании ООО НПФ "МРС Электроникс", которая занимается разработкой и производством электронного оборудования для судов, на Дне поставщика удалось не только обсудить проекты, но и представить свои возможности, обсудить варианты сотрудничества с другими поставщиками.

Следующий День поставщика пройдет 11 июня для заказчиков и поставщиков в сфере гостеприимства.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом России Владимиром Путиным. На территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.