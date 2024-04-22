Дни Нижнего Новгорода открылись в Бухаре Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Дни Нижнего Новгорода открылись в Бухаре (Республика Узбекистан).

Как написал в своем Telegram-канале мэр Юрий Шалабаев, вместе с хокимом города-побратима Бухары Жамолом Носировым 26 апреля был дан старт проведению целого ряда мероприятий.

"Очень символично, что артисты из Нижнего Новгорода, одного из древнейших городов России, будут выступать в Бухаре, которая также считается одним из самых древних городов, только уже Центральной Азии. Нижнему - почти 803 года, а вот Бухара насчитывает более 2500 лет", - отметил глава Нижнего Новгорода.

По словам Юрия Шалабаева, "Дни Нижнего Новгорода в Бухаре" включают в себя культурную, образовательную и спортивную программы.

"Активно привлекли к ней юных нижегородцев. В бухарских школах и учреждениях культуры пройдет целый цикл мероприятий с нижегородским колоритом. Вместе ученики из Нижнего и Бухары посоревнуются и в дзюдо с футболом", - добавил мэр.

Ранее сообщалось, что Бухара стала новым городом-побратимом Нижнего Новгорода.